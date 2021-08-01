經過小組賽決定分組排名後，東京奧運棒球1日展開複賽，兩組分組第2的隊伍正面對決，韓國隊在9局下靠著隊長金賢洙再見安打，以4比3氣走走多明尼加，挺進下一輪，多明尼加則落入敗部。

預賽結束A組排名為日本（2勝0敗）、多明尼加（1勝1敗）、墨西哥（0勝2敗），B組則是美國（2勝0敗）、韓國（1勝1敗）、以色列（0勝2敗），分組第1的日本、美國直接挺進第2輪。

上午賽程由分組第3的兩隊先進行交手，最終以色列以12比5大勝墨西哥，墨西哥成為本屆奧運首支遭到淘汰的隊伍，以第6名作收。

晚間韓國與多明尼加之戰，多明尼加開局靠著連續安打加上對方投手暴投先下一城，韓國在下半局則是靠高飛犧牲打追平比分。4局上多明尼加法蘭西斯可（Juan Francisco）敲出2分炮再度要回領先。

一路落後的韓國在9局下展開反撲，靠著安打、盜壘、安打追回1分，李政厚二壘安打追平比分，金賢洙再補上再見安打，助隊在第9局上演逆轉秀，下一輪對手將碰上以色列；而落敗的多明尼加則落入敗部，將與以色列與韓國之戰的敗隊交手。