前參謀總長黃曙光（左）擔任衡山基金會終身志工外，獲頒終生志工聘書。（柯宗緯翻攝）

衡山基金會這周假日將到高雄市桃源區拉芙蘭里，協助弱勢家庭修繕房屋。（柯宗緯翻攝）

前參謀總長黃曙光退休後，即將接任國安會諮詢委員。他退而不休，投身衡山基金會成為終生志工，近日更大方捐款6位數給衡山基金會。黃曙光表示，將以自身多年專業協助衡山在弱勢居家福祉、精障者照護等方面努力，為社會公益付出己力。

黃曙光與衡山基金會的緣分始於同樣出身於台中，他得知衡山基金會長期服務於弱勢家庭的居家環境改善與修繕，便希望投入其中成為終生志工，前半生為國家貢獻、後半生為公益奉獻。

黃曙光指出，將公益作為志業一直是他對自我的期許，他與太太長期默默行善，看到受苦難的生命就會盡力去幫助，像是流浪動物的照顧與助養等等。因此，他從公務繁忙的參謀總長一職退伍後，並未就此停下腳步，反而認為更應該從事公益以安身立命，付出積極行動為社會眾多的弱勢謀取福利。

黃曙光除擔任衡山基金會終身志工外，也捐款6位數善款由衡山基金會副董事長侯永浩代表受贈，除捐款外，他也將參與下半年修繕、募集偏鄉關懷月餅及協助弱勢小農引介販賣農作物的管道等活動。

侯永浩表示，衡山基金會因疫情關係大幅影響捐款，轉介而來的修繕案件卻不減反增，雖然疫情警戒調降為二級，但手上約有5、6件弱勢修繕經費仍在籌募嚴峻階段。一般修繕案事前會先由志工訪視評估後，再由專人到府修繕，讓弱勢民眾住得安全、舒適。