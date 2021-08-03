頭城分駐所員警蔡旻庭（右）擔服交通稽查勤務時遭呂姓男子開槍，蔡員受傷後還壓制呂男、奪下槍枝，所幸經送醫後生命徵象穩定。（警方提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣警察局頭城分駐所員警蔡旻庭昨深夜擔服交通稽查勤務時，看見騎乘機車的呂姓男子搖晃不穩、違規右轉，呂男見蔡員攔查，竟從機車前置物箱取出手槍，朝蔡員胸口開槍，子彈險些擦射到心臟，蔡員中槍後還壓制呂男，支援警網趕來後才發現蔡員中槍，經送醫開刀後送加護病房，生命徵象穩定。

警方今天（3日）表示，57歲的呂姓男子是警方列管的毒品人口，2日深夜11時50分，29歲的蔡旻庭騎乘機車擔服交通稽查勤務，在頭城鎮新興路與吉祥路口看見呂男騎車不穩、並未依規定打方向燈右轉。

蔡旻庭見狀後準備攔查，呂男隨即加速逃逸，呂男繞路後仍未擺脫，折回吉祥路過程被蔡員攔下，2人的機車停下來後，蔡員發現呂男伸手要去機車前置物箱取物，當下制止、發生拉扯，過程中呂男竟持改造手槍朝蔡員開槍。

「趕快來支援！」子彈從蔡旻庭胸口射入，蔡員受傷後仍壓制奪槍，並以無線電呼叫警網前來，支援警力在3分鐘趕到，將呂男上銬帶回所內，發現地上有血跡驚覺同仁受傷，救護車將蔡員送醫。

蔡旻庭送往陽明交通大學附設醫院急救，急診時意識清楚，經電腦斷層檢查後，左側氣血胸，手術過程發現子彈穿透打斷一根肋骨，進左肺擦射心臟，但未傷及心臟卡在左邊腋下，經緊急手術止血、切除2塊約3公分肺葉，今天凌晨4時完成手術，並在外科加護病房治療，蔡員意識清楚、生命徵象穩定，插管使用呼吸器中。

警方表示，呂男因有攜帶安非他命，看見員警攔查才趕緊逃逸，警方訊後依殺人、槍砲、毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送偵辦。