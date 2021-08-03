國民黨立委鄭麗文2日指出，根據主計處最新統計，國內失業率已來到4.8%，失業人數逼近60萬，創下近十年新高。國民黨從疫情剛爆發就不斷呼籲中央普發現金1萬元，因唯有發放現金才能提供人民及時雨、救生圈，然行政院卻執意要發放「五倍券」，且最快還要等到9月，據悉理由是「怕民眾把錢存起來」。對此，鄭氣憤表示：「請問蔡政府，人民生活都快過不下去了，還會把錢拿去存起來嗎？」

鄭麗文在臉書發文表示，主計處最新統計國內失業率已來到4.8%，失業人數逼近60萬，創下近十年新高；而且這個數據還只是官方資料，實際失業人數恐怕更高，也有越來越多全時工作者遭遇減班，變成非全時工作者，收入大受影響，更不要說新冠世代的應屆畢業生，更是難以找到工作。

鄭麗文指出，疫情除了威脅國人的生命安全，更衝擊千家萬戶的生計，許多家庭入不敷出，日子真的快過不下去。國民黨團從疫情爆發開始，就不斷呼籲中央要全民普發1萬元現金，今年疫情造成國內的經濟衝擊非常嚴峻，完全無法和去年相提並論，百姓亟待政府即時、有效的紓困，發放現金才能提供人民及時雨、救生圈，而行政院卻執意要發放「五倍券」，最快還要等到9月，還說因為「怕民眾把錢存起來」，所以拒絕普發現金。

對此，鄭麗文質疑：「請問蔡政府，人民生活都快過不下去了，還會把錢拿去存起來嗎？你們真的和社會嚴重脫節，完全不了解小老百姓生活有多辛苦。」鄭更痛批，去年的三倍券不僅增加無謂行政成本，更因只開放郵局單一窗口提領，民眾大排長龍、基層人員過勞，且發放及使用方式複雜，引發諸多爭議糾紛，也因找零規定不明確，導致商家與民眾混亂；她再次呼籲蔡政府不要與民意脫節，應立即全民普發現金1萬元。