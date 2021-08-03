Challenge Taiwan首度與台東縣友善關懷協會合作推出愛心義賣。（台東縣友善關懷協會提供／蔡旻妤台東傳真）

Challenge Taiwan首度與台東縣友善關懷協會合作推出愛心義賣。（台東縣友善關懷協會提供／蔡旻妤台東傳真）

國際鐵人三項賽事品牌Challenge Taiwan首度與台東縣友善關懷協會合作推出愛心義賣，商品收入90％將捐贈作為弱勢孩童課後照顧計畫運用；台東縣友善關懷協會表示，義賣將可幫助台東縣內偏鄉、隔代教養的62位孩子募得課後照顧經費及餐食。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪指出，Challenge Taiwan是頂尖的團隊，身邊有許多熱愛運動的朋友都參加過Challenge Taiwan三鐵賽事，很感謝Challenge Taiwan對台東的熱情轉化成幫助孩童學習的推手，期待與Challenge Taiwan三鐵一同努力下，協助台東偏鄉需要幫助的孩子。

Challenge Taiwan表示，自2012年以來每年賽事場地都在台東舉辦，因此希望透過公益活動幫助東部弱勢兒童，此次義賣的選手矽膠泳帽數量共200餘頂，在賽事中雖深受三鐵選手喜愛，但一直以來未曾販售，僅在賽事中提供給參賽選手。而商品收入扣除10℅銷售成本後，9成將捐出給台東縣友善關懷協會。此外，賽事將於2022年邁入第10年，4月舉辦時將邀請台東縣友善關懷協會參與，未來也將透過義賣物資形式幫助其他社福團體。

據了解，義賣收入將作為協會2021年9月至2022年1月「台東偏鄉弱勢兒少課後照顧計畫」運用，包含陪伴書屋的課後老師鐘點費、學童餐點費、文具美術材料及書屋的水電瓦斯、設備維修及紅葉國小棒球隊的物資協助等開銷使用。

此外，台東縣友善關懷協會自2018年成立以來服務範圍廣泛，累計服務逾5萬人次，針對台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克、鹿野鄉龍田學堂、延平鄉紅葉國小等偏鄉設立陪伴書屋，提供來自偏鄉、隔代教養的孩童課業及餐食上的協助，以減輕孩童家庭餐費及教養負擔，志工也定期探訪家庭，期盼以溫暖陪伴翻轉弱勢孩子的未來。