監察院今天公布去年12月至今天7月，各項有更正紀錄的政治獻金會計報告書。前高雄市長韓國瑜在2018年參選高雄市長的政治獻金專戶，有604萬餘元的捐贈，戶頭已透支；而在韓國瑜與張善政去年參選總統的政治獻金專戶中，也有600萬元捐贈，有1947萬餘元的餘額。

韓國瑜過去曾承諾，競選高雄市長選舉結餘款會「全部捐贈，一毛不留」，但在今天之前的捐贈進度不到2成，最後一筆公開資料到2019年9月，韓市府當時稱後續明細將在「政治運動塵埃落定後」再公布。

根據監察院今天公布的最新資料顯示，韓國瑜參選高雄市長的政治獻金專戶前期賸餘599萬多元，新增1770元利息收入，另支出604萬餘元，除了選後與公務相關費用3000元外，其他全部捐給公益團體，捐贈對象包括高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園、財團法團人奇幻文化藝術基金會、財團法人創世社會福利基金會與高雄多所育幼院等，目前專戶已透支5萬多元。

另外，韓國瑜在去年參選總統政治獻金專戶部分，去年1月敗選後至去年底，進帳2萬3446元的利息收入。支出共1073萬餘元，其中600萬元用於捐贈給公益團體，包含台北市典亮慈善基金會200萬元、台灣重症兒童家長協會100萬元、善科教育基金會100萬元、高雄市許崑源愛心慈善會100萬元等，其餘473萬餘元為選舉支出，目前還有1947萬餘元。

至於蔡英文參選2016年總統大選的政治獻金帳戶，前期餘額有113萬餘元，由於賸餘僅留供4年使用，此次支出全數用完，包含95萬餘元的當選後與公務有關的費用，以及捐贈給財團法人彭明敏文教基金會17.8萬元，透支60元。