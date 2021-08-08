金素慧坦言怕鬼，這回詮釋勇闖鬧鬼聖地的大學生。（采昌提供）

韓國恐怖片《鬼門》由《神偷大劫案》、《正義辯護人》的王牌監製打造，講述1990年一間修煉院發生集體殺人事件後遭到封閉，之後流淌著巫師血液的心靈研究所所長，以及3位充滿好奇心的大學生們，共同踏足其中，進而發生的一連串恐怖事件。尤其這棟荒廢多年的建築物，在殺人事件後怪事頻傳，也將吸引觀眾跟隨主角們的腳步，共同體驗身歷其境、令人窒息的恐怖世界；觀眾也將和片中人物們一起被困在黑暗的建築當中，無法知道何時、何地會出現什麼恐怖事物，帶來極度的不安與緊張感。

尤其本片不同於其他恐怖電影，採用南韓最先進的拍攝技術，更是全世界首部以8K進行拍攝的作品，開創出讓人耳目一新的「K-Horror」全新層次。劇組也為了完美體現怪事不斷的封閉空間，選在京畿道抱川市一處真實的廢棄建築中進行拍攝。導演沈德根表示：「抱川的廢棄建築，實際上非常可怕，尤其一個人在走廊上走動，就會感受到渾身發抖的寒氣，我也期望觀眾們可以直接感受到這一點。」不僅如此，導演也與攝影師利用廢棄建築中的「黑暗」要素，試圖將封閉空間裡的恐懼給最大化，刺激全片以低限的鏡頭去拍攝所有空間，也將讓冤魂從看不見的地方突然出現，帶給觀眾猶如進入鬼屋般的真實恐懼體驗。

該片卡司也是一時之選，找來曾演出過《迴憶》、《消屍的夜晚》等驚悚片，以紮實演技功底，完美消化角色的金剛于領銜主演，更是他從影生涯首度挑戰恐怖片演出，成功吸引人們視線。這回他詮釋繼承巫師母親血液、具有靈能力的心靈研究所所長，金剛于對此表示：「因為被充滿魅力的劇本給吸引，所以挑戰恐怖片演出。為了將我在拍攝現場感受到的恐怖，原封不動地傳達給觀眾，我也將盡最大的努力。」一席話傳達了出道20年後，進而挑戰恐怖演技的感想。

此外，人氣選秀女團「I.O.I」成員金素慧，2019年也透過電影《密友禁地》（片名又譯《致允熙》），接連獲得黃金攝影獎、釜山電影評論家協會獎的「最佳新人女演員獎」肯定，完美從偶像轉型為備受矚目的女演員。她將飾演為了獲得巨額比賽獎金，決定進入修煉院拍攝恐怖影像的大學生，將展現出與眾不同的反轉魅力。值得一提的是，本身怕鬼的她，對於要詮釋一位不怕鬼的角色，她也心有餘悸地表示：「我怕鬼，晚上睡覺的時候也害怕一個人睡覺。因為是和我相反的角色，讓我為此苦惱了很久。」該片將於25日在台上映。