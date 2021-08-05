中市地稅局前庭整修啟用典禮。（台中市政府提供）

台中市政府地方稅務局與財政部中區國稅局台中分局合署辦公大樓前庭已使用20年，地面沉陷變形，造成洽公民眾通行不便，中央跟地方共編列385萬元，去年起著手翻新前庭地坪鋪面，秉持「共融公園」概念，打造無障礙環境，並設置沙坑、五彩圓球及多件裝置藝術，5日剪綵啟用，盼提供市民更友善、舒適的休憩活動空間。

地方稅務局長沈政安說，市長盧秀燕上任後，實施輕稅、簡政、便民政策，深受市民肯定，地方稅務局秉持市長的政策，陸續推出各項創新措施，打造友善洽公環境，營造親民空間。完工後，前庭地面平整開闊，行動不便者、輪椅及嬰兒車也能通行無阻，裝置藝術「聚沙成塔」下方增設遊戲沙坑，供市民親子同樂，並貼心設有清洗池，讓孩童洗淨身上的白沙。

沈政安指出，寬敞廊道使用鏡面設計，方便學子舞蹈練習，機關名銜輔以「城市心跳」意象，象徵有溫度的服務；此外，為響應綠能環保，路燈採用太陽能光板，草坪上的大小圓球也會在夜間亮起五彩燈光，每樣設計皆具巧思及彰顯稅務局的特色，期待成為民眾自在活動的開放空間，拉近與民眾的距離。