航運股今年漲勢驚人，股價連翻好幾倍，然近期受空方狙擊，股價慘遭腰斬，許多水手哀鴻遍野，1名40歲上班族分享自己慘痛經驗，從3月進軍股市，4月開始當沖，結果不到半年就賠了87萬，辛苦賺的錢沒了，甚至還不敢告訴家人；網友看也無奈表示，「放到現在大概多賺好幾十萬」。

1名網友在社群平台PTT上發文，表示自己3月開始操作股票，起初都是買幾支自選股，小輸小贏而已，但在4月接觸當沖後，一天又一天的賠錢，結果從3月到8月就賠了87萬，看著自己錢沒了，回家也不敢告訴家人，心情低落的他直呼「自己什麼都沒了」。

從原PO貼出的對帳單來看，當沖的股票多以航運股萬海和長榮為主，而3月至6月的交易量也都落在10張、20張不等，總損益約虧損23萬，但隨著時間往後推移，6月到8月交易量也收斂至1張、2張，但虧損約64萬。

貼文曝光後，許多網友見對帳單，紛紛感到惋惜，「你3月如果只買長榮跟萬海，無腦放到現在大概多賺好幾十萬」、「5月28，萬海股價才154，放到現在你也賺」、「長榮20張，放著不賣，現在你績效也80%以上」。

此外，有不少網友也勸道，「大盤上半年漲了20幾% ，結果你當沖賠成這樣，何苦?」、「過來人表示，想辦法戒掉當沖吧，加油」、「絕對不要當沖」、「為什麼才剛開始股海生涯就當沖？」、「當沖航運跟賭博沒什麼差別」。