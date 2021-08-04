【愛傳媒葉元之專欄】近來我收到各界許多訊息，有的是生活遇到困難，有的則是想幫助他人。

例如有餐廳業者反映政府的政策幫不到他們：「我的店開了6年，關於之前發放消費券時，對我們這小店沒有效益！因為一般消費者幾乎都是拿去賣場、超商一次性購買民生用品！消費券也不會繼續在市面上流動！那消費券只有讓大企業有效益！我們這樣小店幾乎完全沒有人拿來消費~希望可以幫我們這樣小市民心聲發聲一下！謝謝您」

也有一位楊先生表達要幫助弱勢族群：「我想小額捐款給新北這陣子需要求溫飽的弱勢族群，請問有哪些窗口可受理？例如捐贈待用餐之類的」，「人飢己飢⋯⋯有能力就幫忙，希望大家能一起度過難關」。

這代表政府的紓困方案，並不能幫助到全部的人，但是民間卻充滿了愛心的豐沛能量，願意幫業者或求溫飽者度過難關。

如果是這樣，政府至少可以做為一個平台，媒合各界力量，發揮社會互助的精神。我向新北市社會局反映後，社會局告訴我，即將推出「待用餐」的平台，計劃募集數百家待用餐店家。

店家將獲得經費，用來提供弱勢者一餐100元的餐飲，不僅有生意可做，也可幫助因受困而沒有飯吃的人。有意加入者歡迎與社會局連絡。至於愛心捐贈者，可以捐款給「新北市愛心大平台」，註明加入待用餐計劃，可指定捐給任一區的店家，或由市府幫忙調度。

許多基層反映得不到政府的協助，但中央堅持不願普發現金紓困，還要搞浪費成本的五倍券振興方案，社會互助正可補上政府的不足。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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