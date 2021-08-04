美股消息面：
1.聯準會公布季度報告，第二季美國家庭債務增加3130億美元，創下14年新高。
2.美國商務部公布，6月耐久財訂單由初值月增0.8%上修為月增0.9%。
3.投資人擔心新冠疫情惡化將削弱原油需求的反彈，以及周三將公布的美國原油庫存數據可能帶來不利消息，周二國際油價連跌第2日，終場紐約期油收跌70美分或0.98%，為每桶70.56美元，盤中一度跌2.9%，最低觸及69.19美元。倫敦布蘭特期油收跌48美分或0.66%，為每桶72.41美元。兩款期油周一分別重挫3.6%和3.3%。
4.新冠疫情惡化使經濟前景蒙塵，日圓與瑞士法郎等避險貨幣勁揚，美元相對偏軟，周二ICE美元指數尾盤報92.046，幾近持平。美元兌日圓一度跌0.4%，並跌破109大關。美元兌瑞郎最多跌0.3%。澳洲與紐西蘭央行的政策立場偏向鷹派，澳元與紐元兌美元走強。
5.觀望美國周五公布的非農就業報告，周二紐約期金收跌0.4%，為每盎司1814.1美元。
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