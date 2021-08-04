因全球Delta變種病毒病例激增恐進一步封鎖，引發投資者擔憂將抑制工業金屬需求，對全球經濟持續復甦產生影響。倫敦(LME)銅價周二連續第3個交易日下跌，連帶拖累大多金屬價格均跌，LME銅價已從5月份觸及的10,747.5美元紀錄高點回落，但今年以來仍上漲了24%。

分析師指出，全球兩大主要經濟體，美國和中國的經濟增長都在放緩，製造業數據疲弱，另外，全球主要金屬消費國中國周一的新冠病例數量進一步增加，可能導致新一輪的封鎖，影響其工業金屬上的需求。

終場周二(8/3)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌193美元，報每公噸34,637美元；期鎳下跌128美元，報每公噸19,388美元；期鋅下跌81美元，報每公噸2,969.5美元；期鋁下跌29美元，報每公噸2,586美元；期銅下跌159美元，報每公噸9,541.5美元；期鉛下跌4美元，報每公噸2,398美元。(商品行情網)