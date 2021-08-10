TrendForce最新報告指出，自7月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢，PC DRAM模組現貨價8月持續走弱；在庫存增加以及歐美逐步解封可能使筆電需求降低，第四季PC DRAM合約價預計將轉跌0~5%。

根據TrendForce調查，第三季PC DRAM合約價格的議定大致完成，受惠於DRAM供應商的庫存量偏低以及旺季效應，本季合約價調漲3~8%，但相較第二季25%的漲幅已大幅收斂。

然而，自7月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢。賣方積極調節手上庫存，降價求售。合約市場方面，先前PC OEMs因擔憂長短料問題而大量備料，使DRAM庫存已達高水位，庫存疊高問題成為漲價的阻力，再加上歐美逐步解封可能使筆電需求降低，進而拉低PC DRAM的總需求量。因此，TrendForce預估PC DRAM合約價於第四季將修正，跌幅估為0~5%。

此外，就近期現貨市場的模組價格來看，為了去化高庫存，各大模組廠開始積極降價求售，導致PC DRAM模組現貨價自8月起持續走弱。據TrendForce最新統計顯示，自起跌日5月20日截至8月3日止，現貨市場的主流模組價格累積跌幅已達32%。另外，現貨模組價格已低於合約價，此現象在2021年首次出現，目前現貨價對比合約價格的逆價差已逼近兩成，且短期難再有漲價動能。

回溯PC DRAM市場今年的變化，今年第二季正值疫情高峰，使得各終端積極採購以避免陷入零組件斷鏈的情形，在PC領域反應明顯，成為4月PC DRAM價格大漲25%，以及造就購買位元大量成長的關鍵。

時序進入第三季，PC DRAM與server DRAM在合約價議定上，都面臨買賣雙方難以達成共識的問題，協商一直進行到7月底，PC DRAM最終漲幅明顯較第二季走弱，銷售位元成長也將進一步衰退。此外，PC OEMs的庫存量約有8~10周，部分PC OEMs庫存量已超過12周水準。因此，TrendForce認為，在庫存量持續升高的狀況下，恐將進一步削弱第四季PC DRAM領域的議價動能。

展望第四季，PC端的出貨動能在歐美疫苗施打率持續提高後已有走弱跡象，其中以Chromebook類別最為明顯。TrendForce預期，儘管第四季仍有旺季需求與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端的生產計劃將逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量。

TrendForce預測，PC DRAM第四季的價格恐將轉跌；與PC DRAM走勢高度相關的Consumer DRAM DDR4價格也會下修至相同區間。Graphics DRAM方面，由於虛擬貨幣的需求驟跌，造成相關產品於現貨價格的崩跌，同樣影響graphics DRAM合約價格即將走弱。server DRAM方面，由於該領域的需求尚未出現疲弱跡象，並持續受惠於Intel新平台Ice Lake的轉換與滲透率提升，因此第四季價格將呈現大致持平。另外，預期第四季mobile DRAM價格大致持平。