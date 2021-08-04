北市勞動局為鼓勵各事業單位及個人推行職業安全衛生工作，提升職安衛水準，保障勞工職業安全與健康，辦理「臺北市勞動安全獎」選拔活動。勞動局長陳信瑜表示，歷經2個月審查結果出爐，得獎的優良單位共11家、優良人員10人、工安創意獎5家、特殊貢獻獎3人、大心老闆獎4家，並預定9月下旬舉辦表揚活動。

陳信瑜表示，勞動局歷經約2個月初審、實地查核、書面審查及決選會議評選後結果出爐，優良單位共11家單位得獎，優良人員則有10位獲獎、工安創意獎得獎單位有5家，特殊貢獻獎則由3名推動職業安全衛生功績卓越的工安人員獲得。

陳信瑜指出，今年還特新增大心老闆獎，有4家企業獲獎，他們因支持勞工工作、推動生活平衡、促進勞工身心健康等績效而予以表揚，詳細獲獎單位與人員請見下方名單。

陳信瑜說，得獎的事業單位中，「大陸工程股份有限公司」配合北市府降災策略，舉辦營造業高氣溫戶外作業示範觀摩會，總公司為提升職場安全，研發各項營造新興科技（包括VR虛擬實境、AI智慧型電子圍籬等），他們所報名的4個工程皆入選優良單位，表現相當突出。

另外，「建國工程股份有限公司」採人臉辨識系統，以落實工地門禁管制；「皇昌營造有限公司」運用BIM技術輔助施工安全評估，以3D模擬檢討施工風險，表現值得鼓勵。

陳信瑜說，特別感謝此次獲獎事業單位及人員，在落實勞動安全、建立安全健康職場所付出的努力，勞動局也將與各界一起努力，共同打造優質職場環境，提升北市職業安全衛生水準，讓所有勞工朋友在更有尊嚴、更安全的環境下工作。

勞動局表示，今年因為疫情影響，北市勞動安全獎表揚活動預定於9月下旬舉辦，陳信瑜希望屆時能給予這些默默耕耘職業安全衛生幕後英雄，最大的鼓勵。