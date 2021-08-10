國片《山中森林》因疫情三級警戒停拍，日前復拍主演的李康生、陳德容、李千那、王子紛紛投入拍攝，劇組嚴格遵守防疫規範，與成立20年的基龍米克斯生物科技公司合作防疫工作，基龍米克斯生物科技公司為了力挺台灣電影、支持國片，特別捐贈了400份快篩試劑給電影防疫小組，讓所有劇組人員篩了再上，並提供50份防疫物資包，期許《山中森林》劇組能安全順利完成拍攝。

導演姜寧表示，成為台灣第一部為了防疫而停拍的電影，這次的復拍特別謹慎，尤其是在所有工作人員的快篩部分是不在成本預算內的。由於演職人員眾多，且每7天要快篩一次。以每個試劑400元計，一個月下來就要增加近30萬的快篩費用。導演姜寧感謝基龍米克斯的力挺，不僅提供防疫產品及設備，也提供了專業人員的防疫顧問，導演姜寧希望能在拍片的時候做到完美的防疫措施，不僅是保護所有演職人員，也盡了為公共衛生安全的把關。

在電影復拍的前幾天，劇組已經將所有復拍人員名單造冊給主管單位，也做了詳盡的拍攝防疫計畫書，並依照規定寄發快篩試劑給所有的工作人員，並拍照存證所有演職員的快篩結果，確定所有人都是呈現陰性後，才確定復拍。不僅成立防疫小組，還製作了專屬防疫app，讓所有演職人員上傳每天的體溫及身體狀況，讓主管機關隨時掌握拍攝人員的身體情況。電影預計八月下旬殺青。