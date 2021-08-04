台中小黃司機疑身體不適 自撞橋墩胸口痛急送醫 15:392021/08/04 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市一名小黃司機疑身體不適，自撞橋墩胸口痛急送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受傷司機意識清楚，但覺得胸口痛，立即送榮總治療，無生命危險。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市西屯區七十四號快速道路，鄰近環中路與青海路口附近，4日一名六十歲的王姓計程車駕駛，行經時，突然頭暈身體不適，自撞橋墩，衝擊力道大，造成車頭引擎蓋撞毀，警方獲報前來救援，協助送醫。 王姓司機向警方表示，開車時忽然感到頭暈，方向盤一時無控制，「碰！」一聲就自撞橋墩。 還好當時附近沒有車子經過，有其他民眾目擊，看到司機坐在駕駛座沒反應，緊急送警，司機意識清楚，但覺得胸口痛，立即送榮總治療，無生命危險。 雨天自小客自撞護欄 女駕駛當場無生命跡象 國中少女患心臟病離世 家長質疑老師逼跑步引不適 #撞橋墩 #司機 #身體不適 #小黃 #頭暈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨車失控撞變電箱 台南200戶停電民眾扼腕看不到奧運 15:522021/07/31 社會 勇警中槍逮毒蟲 子彈擦過險穿心 04:102021/08/04 社會新聞 嘉義救護車與貨車擦撞 救護車駕駛受傷送醫 12:422021/07/31 社會 連日滿單體力不支自撞電桿 外送員慘摔開放性骨折 09:452021/07/31 社會 台64線砂石車撞轎車橫卡道路 1女受傷送醫 12:412021/08/01 社會 女兒體育課後病逝 家長控師逼跑步 04:102021/08/02 社會新聞 慌張男敲警車窗求救 熱心霧警即刻開道送醫 14:402021/08/03 社會 聯結車打滑撞護欄一秒「折甘蔗」 台61彰化線西段單線通行 14:142021/07/31 社會 過敏免疫權威王志堯 接任中醫大兒童醫院院長 12:162021/08/02 健康 紐西蘭總理身體微恙 接受新冠篩檢 09:412021/08/03 國際 田心蕾買20種蔬果做疫苗餐孝親 見郭婞淳奪金噴淚 15:432021/07/31 娛樂 社會熱門新聞 軍備局少將索賄4500萬被收押 辯稱「2600萬燒了」 - 社會 台中重大工安意外 5名工人涵洞施工中毒無生命跡象 - 社會 拒絕接受米其林評鑑 知名餐廳提告禁止「祕密客」上門 - 社會 新竹瞬間暴雨竹科大淹水 民眾直播高喊：天哪！ - 社會 超萌野生小白猴現蹤！山友：千萬別說出拍攝地點 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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