受傷司機意識清楚，但覺得胸口痛，立即送榮總治療，無生命危險。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區七十四號快速道路，鄰近環中路與青海路口附近，4日一名六十歲的王姓計程車駕駛，行經時，突然頭暈身體不適，自撞橋墩，衝擊力道大，造成車頭引擎蓋撞毀，警方獲報前來救援，協助送醫。

王姓司機向警方表示，開車時忽然感到頭暈，方向盤一時無控制，「碰！」一聲就自撞橋墩。

還好當時附近沒有車子經過，有其他民眾目擊，看到司機坐在駕駛座沒反應，緊急送警，司機意識清楚，但覺得胸口痛，立即送榮總治療，無生命危險。