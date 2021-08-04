奧運國手陸續奪牌回台，各縣市紛推獎金給國手，台中市給東奧銀牌國手200萬獎金，但北市給金牌國手只有152萬，標準不一。台北市柯文哲4日直言，正常的國家不該獎金不一樣，不該國手的戶籍不一樣，就領不一樣的獎金，國家該有統一的標準，更問「那沒得獎的呢？」最重要的是推動運動產業。

柯文哲說，台灣在奧運拿獎牌，是值得高興，但做什麼事都要長遠規畫，北市花1.5億元做基層訓練經費，比方說派出國、做移地訓練、聘請外國教練，更重要是當大家替得獎選手歡呼的時候，那些沒得獎的呢？

柯說，每個得獎國手，後面都有教練、運動防護員，能夠得獎當然很好，但是如何讓很多事情有比較長遠的規畫才重要，終究要讓運動員在台灣好好生存 與生活，所以可長久的運動產業才最重要，整套系統要做起來，北市會做，但不應當戶籍不一樣，領的獎金就不一樣，正常國家不該是這樣。

奧運選手今天下午將搭華航專機返台，空軍將派出4架幻象2000戰機施放熱焰彈迎接，估花 200萬至300萬元的戰機燃料費。柯說，就把它當作空軍在做訓練項目就好了，選手得獎，大家高興，就好像得獎放煙火那樣，不用太嚴肅，平常都是藍綠的口水戰，但在這時候看奧運選手就很療癒。