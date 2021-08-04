嘉縣新港鄉2日因強降雨淹水，種植空心菜的溫室也難逃水患，目前水雖已消退，但溫室土乾得慢，至少要一周後才能復種。（張亦惠攝）

嘉縣新港鄉2日因強降雨淹水，有些高處的溫室雖未淹水，但空心菜因無太陽行光合作用，產量減少。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉種植的空心菜約佔全台8成，日前西南氣流大雨，新港鄉日累積雨量高達300毫米，連相對地勢高大量種植空心菜的古民村、中庄都淹水，部分溫室也進水，4日雖然水已退，但溫室土地難乾，至少要1周後才能翻土復種，讓農民大嘆「想砍掉重練也難」，也預言未來2到3周空心菜量會大缺。

新港合作農場古民場場長李勇融說，這幾天收的菜量減少很多，大概剩不到2成，都是農民冒雨搶收下來的，希望消費者不要抱怨菜價高，而是要知足、珍惜，農民也是受害者。新港鄉農會總幹事林雅欣說，因土地還沒乾農民很難復種，產量也減少，但因事前調度得宜，農會供應全聯的空心菜仍正常交貨。

洪姓農民的溫室雖未明顯淹水，但因下雨天沒有太陽無法行光合作用，空心菜失重，原先1籃20公斤只要裝60把菜，現在要裝到70把，另，種在戶外的部分則因吸太多水，容易爛掉，有種植在戶外的農民因菜已泡水仍寄送到市場拍賣，最後賣不出去還要「拿錢放人」。

洪姓農民說，溫室內若淹水，水退後要等土地乾得慢，至少要1周後才能翻土復種，加上又有颱風可能生成，預計未來2至3周空心菜量會大缺。