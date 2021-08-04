近期，大陸多個地區相繼發生聚集性新冠疫情，北京也連續出現多例京外關聯本地確診病例，疫情防控壓力持續增大。台灣甚至有不少媒體不明就裡、人云亦云，直接下標題「北京實施封城管理」誤導讀者。事實上，北京並沒有封城，但是強化了進京通道管控，從嚴從緊做好進出京管理。

據「@北京發佈微信公眾平台」整理，目前進出京有何規定？要做核酸檢測嗎？會被隔離嗎？關於進出京的九個熱點問題一起來看看：

1、出京有何規定？

全市報告確診病例的住所及單位所在街道(鄉鎮)和單位人員原則上不允許出京，確需出京的，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

在京黨政機關和國有企事業單位工作人員原則上不得前往中高風險地區及所在市。

北京市衛健委提醒，建議市民最大限度減少出京活動，近期不出京旅遊，不前往境外、大陸中高風險地區。

2、中高風險地區進返京

嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，暫停來京航班、列車、客車班線。

已在中高風險地區所在市的出京人員，納入當地管控的，在解除管控後持登機登車前48小時核酸檢測陰性證明方可返京；未納入管控的，在當地進行14天健康監測後，持登機登車前48小時核酸檢測陰性證明方可返京。

凡外地進（返）京人員被確定為密接、次密接的，除本人隔離外，共同工作和生活人員由其所在單位、社區(村）督促閉環管理一周，不參加任何聚集性活動。

3、低風險地區進返京

此前規定，自2021年3月16日零時起，國內低風險地區人員進返京不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性證明，抵京後不再實行14天健康監測，滿7天、滿14天不再進行核酸檢測，持健康通行碼「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序進返京。當前應更自覺加強個人健康監測。

4、列車進京規定

北京鐵路對進出車站旅客實行100％測量體溫、100％實名制驗證驗票以及健康碼遠端查驗工作；對進京列車旅客落實100％測量體溫，到京前進行健康碼抽驗工作。

鄭州、南京、揚州等23地暫停發售來京車票。

鄭州、南京、揚州、瀋陽、大連、淮安、宿遷、廈門、商丘、黃岡、荊州、長沙、株洲、湘潭、張家界、益陽、湘西州、海口、成都、瀘州、綿陽、宜賓、德宏州共23個地區車站出發的旅客採取限制進京防控措施，暫停發售到達北京地區車站的車票。

旅客在車站、12306網站等各管道，辦理2021年8月3日24時前已購各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險的一同辦理。

5、航班進京規定

全面升級首都國際機場、大興國際機場防控措施，提升進京管控等級。強化進京通道管控，鐵路民航和公路檢查站嚴格查驗，落實防疫措施。

6、關於進出京旅遊

繼續暫停旅行社及在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務；

旅行社及在線旅遊企業不得開展在京人員赴中高風險地區所在市旅遊和「機票＋酒店」業務；

不得接待有14天內中高風險地區旅居史人員和入境未滿21天人員或為其提供來京「機票＋酒店」業務服務。

7、關於來京就醫

全市醫療機構擴大外埠就醫人員遠程在線醫療服務；

嚴格篩查風險地區來京就醫、仍在院治療及其家屬陪護人員，不分就診科室，一律進行流行病學接觸史詢問和核酸檢測。

8、關於來京參加會議培訓等

嚴格執行來京參加會議培訓等聚集性活動人員疫情防控要求，最大限度減少人員流動性聚集性風險。

9、進返京行程核驗流程

若在14天內有進（返）京行為，在使用「健康寶」查詢時，將出現行程核驗的彈窗提示。