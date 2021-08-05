庫存增加，周三美國原油期貨下跌3.4%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至7月30日當周，原油庫存意外增加360萬桶，與分析師原先預估的減少310萬桶有所差距；儘管上周汽油庫存減少了530萬桶，但蒸餾油卻意外增加83.3萬桶，因此令整體庫存數據走高。

此外ADP報告顯示，美國7月全國新增就業人數低於預期，數量來到33萬人次，遠低於原先估計的67.5萬人次。加劇投資人對 Delta 新冠變種病毒恐引發的封鎖措施及需求擔憂，令終場油價收黑；其中美國原油跌幅3.4%，倫敦原油跌幅2.8%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌2.41美元，報每桶68.15美元；9月熱燃油跌0.06美元，報每加侖2.07美元；9月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.25美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌2.03美元，報每桶70.38美元。(商品行情網)