據大陸國家衛健委今天（5日）通報，昨天（8月4日0—24時）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例85例，其中境外輸入病例23例（上海9例，雲南8例，福建3例，廣東2例，山東1例），本土病例62例（江蘇40例，湖南9例，北京3例，山東3例，河南3例，雲南3例，湖北1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

★江蘇昨新增本土確診40例：南京4例、揚州36例

江蘇昨天新增本土確診病例40例（南京市4例，揚州市36例），22例為輕型，16例為普通型，2例為重型。以上病例均在定點醫院隔離治療。

7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例227例（輕型77例、普通型149例、重型1例）；揚州市累計報告本土確診病例162例（輕型58例、普通型93例、重型9例、危重型2例）。

★福建昨新增境外輸入3例確診，1例來自台灣

福建省報告昨天（8月4日0～24時）新增境外輸入確診病例3例，哈薩克、菲律賓和台灣各輸入1例（廈門市報告）。

截至8月4日24時，福建省累計報告境外輸入確診病例451例，目前住院44例，無死亡病例；現有報告境外輸入疑似病例0例；現有報告境外輸入無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察16例。