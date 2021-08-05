今年4月屏東發生一起駭人的「假車禍、真擄殺甜美人妻」命案，55歲黃姓被告追求曾姓29歲人妻不成，不僅將她綑綁空屋內斷其求助機會，還藉此親吻她後任其死亡，案經逾3個月偵查，檢方終於上月偵結，並於5日移審，依殺人、強制猥褻等罪嫌起訴黃，並認黃犯後態度惡劣，建請法官從重量刑。

起訴書指出，黃姓被告因愛慕某通訊行曾姓女店長，且不顧曾已婚身分，從2月4日11時30分許起，多次藉口門號續約、設定帳戶等理由，接近、騷擾曾女，對此，曾女不但次次拒絕還向警方提告追訴，不料黃竟因此由愛生恨，甚至萌生殺人及強制猥褻的犯意。

4月2日某時，黃向不知情的友人借用小客車後，8日22時35分許，開車前往曾女上班的門市，等到曾女下班要騎車回家時，便一路尾隨，而跟到萬丹鄉1號橋時，黃突然開車撞曾女，導致曾女人車倒地、頭部膝部都受外傷並陷入昏迷。

黃見狀後，趕緊將曾女擄上小客車後座，並載往屏東市區某空屋處，隨後將曾女綑綁在屋內，完全斷絕她向外求助的機會，且還趁機親吻曾女的嘴唇後，任其死去。

據悉，黃男偵訊時避重就輕、說詞反覆，還聲稱有躁鬱症須吃藥，甚至裝傻、故意繞路唬弄，對此，曾女家屬相當擔心他會以「患有精神疾病」躲避刑責。所幸，檢方稱，黃姓被告犯後飾詞狡辯，態度惡劣至極，建請法官從重量刑，以示懲儆。