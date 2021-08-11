2019年初高雄市發生3歲鄧姓女童疑遭噴槍灌嘴離奇死亡命案，全案經橋頭地院1年半時間審理，法官依法醫鑑定報告，不採信女童自行將噴槍放入口中，認為生父鄺男疏於看顧造成憾事，24日依過失致死罪判他1年10月徒刑。經女童生母要求檢方上訴，高雄高分院二審認定鄺男涉傷害兒童致死，改判有期徒刑10年，仍可上訴。

根據一審橋頭地檢署認定，女童自己把噴槍放入口中噴氣，高壓氣體衝入肺部，造成「氣體栓塞」死亡，但父親卻沒阻止有過失，依過失致死罪嫌起訴鄺男。

橋頭地院審理調查，法官僅能認定鄧童有觸摸按壓噴槍，無法認定鄧童有持噴槍放入口中，認為應是女童把玩時誤觸噴槍，或鄺男使用噴槍時未注意避開噴到女童，對於女童母親指控鄺男涉嫌殺害女兒，則查無事證。

法官認定，鄺男將噴槍置於鄧童隨手可觸摸之處，任由鄧童擅自觸摸按壓噴槍，而未及時加以阻止，均有過失，自應對鄧童死亡負過失致死之責。

判決指出，鄺男應對3歲的鄧童負有保護義務，竟清理車輛內裝時，不慎將噴槍高壓氣體噴向鄧童臉部、頭部等導致傷害。又鄺男發現鄧童使用噴槍時未予以阻止，造成鄧童體內受傷而昏迷，經急救仍宣告死亡。

一審法官表示，被告鄺男因一時疏失行為，令年幼的鄧童無法長大成人，審酌被告犯案後坦承犯行，態度尚可，量處他1年10月徒刑。