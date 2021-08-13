北市內湖「我們的內湖托嬰中心」，2019年4月發生廖姓保母壓死11月大男嬰案件，托嬰中心房東認為該事件導致房子變凶宅，向黃姓托嬰中心負責人、廖姓保母提告求償232萬元，士林地院日前審結，判准依此金額賠償，可上訴。

該案當時震驚社會，該中心的廖姓保母為讓男嬰「睿睿」睡著，竟以身體重壓男嬰約20分鐘，並使男嬰面部朝下49分鐘，最後導致男嬰窒息死亡，廖女事後依過失致死罪起訴，一、二審均被判處3年6個月。

房東日前也提告，指出當年以每月5.5萬租給黃經營托兒所，租期自2016年至2022年8月，但黃僱用的保母竟以近乎凌虐手段，導致男嬰死亡，他的房子因此案變成凶宅，房價遭受損失，向2人求償。

廖女庭訊時，強調當時有注意男嬰的呼籲，發現異常立刻對他進行人工呼吸，否認故意殺睿睿讓房子變凶宅，主張不需賠償。

黃姓負責人則根據北市消防局救護紀錄，認為男嬰沿路都有急救，無法證明是他們的過失，才讓房子變凶宅，且黃男還出示托嬰中心2018年評鑑，指自己獲得不錯表現，超過同業水準，主張已善盡管理責任，也不需賠償。

合議庭不採信兩人說法，認為廖女有保母技術士證照，卻壓制男嬰導致死亡，讓該屋成為凶宅，黃為負責人、承租人亦有相關責任，該屋經不動產業者估價，正常情況經評估為2534萬，男嬰死亡案發後降為2302餘萬，減損金額232萬，應由黃、廖等人負責，按房東主張全額判賠。