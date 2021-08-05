億豐(8464)半年報出爐後，獲得不少外資肯定紛紛調高目標，美系外資重申「加碼」，目標價由525元調高至545元、亞系外資則將目標價由406元一口氣調高至540元，至於日系外資則是把目標價由530元調高至535元。

美系外資指出，看好億豐第2季強勁毛利將延伸，重申「加碼」評等，目標價由525元調高至545元。

亞系外資則把億豐評等調高至「買進」，目標價調高至540元。亞系外資表示，億豐第2季產品組合優化，毛利率表現出色，加上為反映成本壓力將調高產品售價，毛利率將會好轉，亞系外資調高2021~2023年每股盈餘，由原先預估的18.06元、20.66元及22.94元，調高至19.04元、22.49元及25.13元。

日系外資表示，億豐第二季財報優於預期，預估下半年及明年毛利率表現可望更強勁，重申「優於大盤表現」，目標價調高至535元。