宜蘭縣警察局獲報范姓男子等人，在桃園市成立泰達幣詐騙集團，還讓旗下網路女編輯兼當網紅宣傳，專案小組4日查獲范男等6人，警方清查電腦資料後，還發現集團為吸引民眾注意，製作影片還緊扣東京奧運等時事，再以高獲利零風險等話術詐財。

警方指出，泰達幣是虛擬貨幣之一，標榜與美元等值、幣值穩定，但卻有詐騙集團利用投資泰達幣等虛擬貨幣為手法詐財。宜蘭縣警察局刑事警察大隊獲報，范姓男子招攬電腦工程師、網路編輯等人，6月開始在桃園市一處大廈設立電信詐欺機房。

范嫌等人計畫在社群網站、交友軟體為媒介，透過影片剪輯聲稱報酬率高達180％，誘騙民眾投資。警方調查，集團認為現今網紅當道，遂讓年輕貌美的閻女、吳女2名網路編輯兼當女網紅，還會緊扣東奧等時事加強宣傳力度。

宜蘭警方與刑事局、桃園縣警察局共組專案小組，經埋伏蒐證後，4日一舉查獲范嫌、閻女等6人，吳女等2人在逃。

警方在現場查扣19台主機、29台螢幕等證物，訊後依詐欺、組織犯罪條例移送辦。警方指出，范嫌的集團是剛剛草創，雖部分宣傳影音已剛上傳網路平台，但瀏覽次數並不高，是否已有人受騙上當，以及詐騙金額，必須透過數位證物清查才能確定。