日本電玩業者任天堂5日最新財報，旗下熱門Switch主機踢到鐵板，在上季銷售量減少12%。電玩遊戲在過去一年期間，因新冠疫情造就居家風，一度是一機難求。而近日又因中國大陸大力整頓，電玩相關業者又回歸市場焦點。

同業索尼４日曾表示，旗下PS5產品熱賣，也是上季獲利創紀錄的一大推手。

不過，任天堂Switch Lite掌機銷售量卻腰斬到僅有114萬台，但任天堂還是將自己遊戲機硬體銷售預測量，維持在2550萬台。最近1季，任天堂共售出445萬台Switch主機，其中還包括掌機Lite。

這家總部位於日本京都的遊戲製造商，希望藉著10月8日計畫推出，售價訂在349.99美元的任天堂Switch OLED新機種來提升業績。同時，也希望系列遊戲產品能重回消費者懷抱，例如，分享同樂！瓦利歐製造，以及改款後的寶可夢等。

任天堂上季營利減少17%為1198億日圓，約10.9億美元，低於市場預估的1293億日圓。同時，公司維持全年財測獲利目標5000億日圓不變，也比市場預估值6235億日圓要來得少。