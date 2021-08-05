伊朗在6月舉行總統大選，選出了新科總統易卜拉欣·萊西（Ebrahim Raisi），已在在8月3日宣誓就職。萊西是一名伊斯蘭法學家，被外界認為立場較保守強硬。不過伊朗目前內憂外患，有許多內政與外交問題必須解決。

在伊朗最高元首哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 宣讀新總統就職後，這位前司法部長開始了他的四年任期。目前的伊朗受到美國製裁打擊的經濟、疫情危機、2015 年核協議能否重啟，都是待解決的問題。

萊西的首要任務是擺脫經濟危機。伊朗圶2015 年與世界大國達成核協議後，曾經可以接納外國投資，然而美國前總統川普於 2018 年片面退出協議，並重新發動經濟制裁，造成伊朗經濟瞬間衰退，損失了數十億美元的石油收入。後來的新冠疫情，又使損害更加嚴重。

伊朗面臨的另一個問題是環境惡化，這個 8300 萬人口的國家受到氣候變化、水資源短缺、沙漠化和城市空氣污染的威脅。上個月，胡齊斯坦省(Khuzestan)發生抗議水資源問題的示威遊行。

伊朗也是新冠肺炎的重災區，根據官方數據，伊朗新冠肺炎病例超過 400 萬，死亡人數超過 9萬2千人，是中東國家裡最嚴重的。而且由於美國的制裁，使伊朗的疫苗與醫藥相當短缺，疫情遲遲難以控制。

他還必須改善伊朗的對外關係，在與美國的高度緊張局勢中，伊朗軍方在 2020 年1月誤擊落一架烏克蘭客機，這令許多國家感到失望，再次加重伊朗的孤立處境。萊西曾表示，伊朗將優先考慮改善 伊朗鄰近的國家，比如沙烏地阿拉伯。雖然在短期內，伊朗與西方的緊張局勢可能會繼續，但與沙烏地阿拉伯的外交正常化進程應該會繼續下去。