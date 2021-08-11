自7月底以色列油輪遇襲後，以色列、英、美與伊朗間的闗係日趨緊張。美國CIA局長伯恩斯今天與以色列總理舉行會談，聚焦伊朗核子計畫，以及雙方深化合作的可能性。

路透社（Reuters）報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今天與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）進行會談。以色列聲明指出，伊朗是雙方會談的主要議題。

自7月29日1艘以色列營運的油輪在阿曼（Oman）外海遇襲後，區域緊張升溫。以色列、美國和英國都把攻擊案的矛頭指向德黑蘭當局。

伊朗則否認涉入這起造成英國籍和羅馬尼亞籍兩名船員喪命的疑似無人機攻擊事件。

班奈特辦公室發出的聲明稿表示，以色列領導人和伯恩斯在以色列特拉維夫（Tel Aviv）進行會談，雙方「討論中東局勢，特別是伊朗，以及擴大與深化區域合作的可能性」。

除了宣布伯恩斯的造訪，聲明也指出，伯恩斯10日與以色列新任情報機構首長巴尼亞（David Barnea）討論伊朗的核子計畫，以及「其他區域挑戰」。

3月接掌CIA的伯恩斯，也將於以色列占領區約旦河西岸（West Bank）雷馬拉（Ramallah）會見巴勒斯坦官員，包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。