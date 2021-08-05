《空軍雜誌》（Air Force Magazine）4日報導，美軍F-35戰機未來將擔負在高風險空域的穿突和空中打擊任務，但若其在作戰中不幸遭到擊落，戰鬥搜救（CSAR）單位將難以靠現有空中載具接近跳傘待救的飛行員，代表飛行員們可能不得不在危險區域內盡力「自救」。

在美國空軍舉辦的年度「生命週期工業日」（Life Cycle Industry Days）線上研討會中，空戰司令部（ACC）司令凱利（Mark D. Kelly）上將承認，戰鬥搜救任務正面臨艱困的未來，因為在與俄羅斯、中國大陸等強大對手作戰時，作戰區域內可能充斥敵方長程防空系統、先進感測器與戰機等嚴苛威脅；而若美軍飛行員須靠F-35等匿蹤戰機才能於其中有效作戰及生存，直升機和A-10等傳統攻擊機將難以在該區域內執行戰鬥搜救任務。

美國空軍2020年才開始接收最新型的HH-60W戰鬥搜救直升機，並將其命名為「快樂綠巨人II式」（Jolly Green II），預計總共將採購113架，用於取代服役多年的HH-60G「鋪路鷹」（Pave Hawk）機隊。但就算HH-60W擁有大一倍的內建油箱、更先進的通訊設備和電戰防禦系統等設備，由於印太戰區基地與基地之間距離遙遠、水域廣闊，加上中國大陸的軍事威脅，無論就速度、航程或生存性來看，HH-60W都將難以在該區域內有效作業。

凱利指出，若未來美軍飛行員在這種情況下跳傘，他可能無法如目前一般在原地等待救援，而需要「自救」，前往戰鬥搜救單位相對容易到達的地點。美國空軍正思考如何解決此一挑戰。