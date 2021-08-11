成也業外敗也業外，去年靠著處分明泰持收益大進補的友訊科技（2332），今年因業外認列轉投資友勁認列虧損，在一來一回獲利差距明顯拉大下，致半年報表現掉漆，經結算第二季營收33.69億元、季減13.56％、稅後淨損為2.19億元、單季每股虧損0.34元，創下近8季最差表現，累計上半年每股淨損達0.24元，虧損亦較去年同期的每股淨損0.08元擴大。

友訊在11日舉行的法說會中表示，去年因處分明泰持股，認列業外收益1.4億元，反觀今年，不僅業外沒有進帳，還因認列採用權益法認列之關聯企業及合資損失8830萬元，致上半年光業外就認損9133萬元，相較於去年出現1.93億元的業外收益，表現大相逕庭，是今年上半年認虧的主要原因，若以代表本業營運的營業利益言之，上半年的營業利益3213萬元，仍大勝去年同期的1.52億元，代表本業營運已明顯好轉。

展望第三季，友訊財務長陳宜表示，由於缺料的問題在第三季已漸見到緩解，受缺料的影響將逐漸降低，下半年應該會有比較好的表現。

陳宜強調，友訊中長期發展策略設定在組織再造，小量多樣，精簡產品線，發展特色產品上，繼今年七月舉辦新品發表會後，未來每季都會推出新產品。

友訊表示，友訊的主力產品線可以細分成企業、電信、消費三大塊，營收佔比分別為四比四比二，未來此占比不會有太大的改變，不過，消費品的研發佔比會提升，至於電信類的產品則會以現有產品為基礎，來進行客製化。