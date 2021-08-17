蔡英文總統執政已邁入第6個年頭，即將面臨明年地方大選的考驗；在那之前，總統要拿出好成績單來鞏固執政黨的地方選舉；在那之後，將進入跛腳期，大家的關注將轉向新的繼任者。因此，蔡總統從現在到明年年底選前的1年4個月非常關鍵，能否拿出讓人民有感的亮麗成績單，關係到蔡總統自己的歷史定位，也關乎民進黨能否繼續執政。

回顧前兩位總統──陳水扁與馬英九，都是在執政第6年出問題，間接造成後來政黨輪替：陳水扁一方面因貪汙收賄、海外洗錢等陷入醜聞風暴，另方面推入聯公投，台獨躁進，美國不安而失去內外支持。

馬英九總統則為了「歷史定位」同時進行多項改革，包括ECFA、十二年國教、募兵制、郵電雙漲，引起太陽花學運、財政吃緊、民調下跌、「扔拖鞋」運動。總統執政的第6年，真的是個關鍵年！

政客讓人失望的另一個原因是「柿子挑軟的先吃」，挑簡單的先做，時常短期投資加上短線操作，如西方諺語說的「採摘最低的水果」；到了執政後期，最低的水果摘完之後，也就到了人民檢驗政治人物與政黨擔當的時候了。

蔡總統執政初期成立「東廠型」的新機關，例如「黨產會」、「促轉會」，以行政加司法清算國民黨的「附隨組織」──中華救助總會、婦聯會、救國團，這些以「改革」為名的作法既能鞏固深綠支持又能摧毀政敵，堪稱「最低的水果」、「最軟的柿子」。

另方面，深澳電廠、大潭藻礁、進口美國萊豬等案，我們看到一個又一個髮夾彎，民進黨政府不惜撕毀昨天的承諾，換取今天的過關，這些果實有酸有苦，仍係維繫政權所必須。

樹上還有更高枝的水果，像橄欖、像苦瓜、像檸檬，第一口咬下會苦澀、會牙酸，大部分政治人物不敢碰，馬英九碰過，碰得鼻青臉腫。問題是，蔡英文敢碰嗎？蘇貞昌願意碰嗎？

例如：國內水費、電費、油價超低廉，國庫還大量補貼，台灣已經缺水、缺電、缺能源，有誰敢漲價嗎？例如：我國高度依賴化石能源（煤、天然氣、石油），台灣產品的碳足跡超高，2023年將面臨國際碳稅課徵，「2025非核家園」後情況更嚴峻，政府有什麼對策？聽任產業出走嗎？

又例如：立法院等待處理的法案有48個，而各部會提到行政院無法送出院版的法案有129個，好過的法案上個屆期都通過了，過了635個！好摘的水果都摘完了！法案高掛，懸在高處下不來的有《性侵害犯罪防治法》修正草案、《菸害防制法》修正草案等民生法案，有《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案、《政治獻金法》修正草案等政治性法案。

蔡總統與蘇院長，您們高度不夠？還是勇氣不夠？少把梯子嗎？

（作者為國立台灣大學退休教授）