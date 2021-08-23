林口檢疫所給吃爛水果？陳時中：針對個案會改進 15:052021/08/23 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有民眾投訴林口檢疫所伙食不佳，陳時中表示，大致上檢疫所得滿意度都高達90%以上，針對個案會盡快改進。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有隔離檢疫民眾投訴林口檢疫所伙食不佳，曾吃到爛掉水果及未煮熟帶血水的雞肉，導致吃壞肚子，檢疫所也禁止家屬送餐或是叫外賣，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有對任何食材不新鮮以及對菜色不滿意的情況，民眾都可以和檢疫所反映，這部分會盡量改善。大致上檢疫所得滿意度都高達90%以上，針對個案會盡快改進。 高端開打首日 桃園驚傳2人不適 美籍女接種後倒地 永慶公益線上講座 防疫抗癌飲食陳月卿一次教給你！ #檢疫所 #林口檢疫所 #供餐 #酸敗食物 #狂吐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文稱8月底有疫苗抵台 陳時中給答案 14:582021/08/23 生活 預約天秤寶寶！陽光少女陳天仁靠寫日記維持正能量 07:002021/08/23 娛樂 聯亞質疑疫苗不能只看抗體 陳時中：訂基準時就應提出來 15:032021/08/23 生活 蘇揆赴大園視察X光機 籲國人要舉國同心、別講對防疫沒幫助的話 13:382021/08/23 政治 芳苑塑膠回收廠狂排臭氣 居民身體不適不忍了 揚言到縣府抗議 15:522021/08/23 生活 154隻走私貓被安樂死誰的錯？譚艾珍道破關鍵 09:232021/08/23 娛樂 小資女機車失竊變單車通勤族 高雄警尋回失車讓她比中樂透還樂 10:172021/08/23 社會 辜莞允無P照曝光真實面貌 網驚美胸升級釣出她吐身材祕密 11:112021/08/23 娛樂 沒水沒電！貨櫃屋孤老死場面超淒涼 命案清理師曝未善終悲歌 12:552021/08/23 社會 落馬周江勇傳入股 螞蟻集團急發聲明闢謠 11:552021/08/23 兩岸 經濟制裁！立陶宛出口商：中國停止採購立陶宛奶酪、糧食等產品 11:122021/08/23 兩岸 生活熱門新聞 打高端3人不適 陳時中證實都是同一原因 2種人先別打 - 生活 高端開打首日 桃園驚傳2人不適 美籍女接種後倒地 - 生活 好市多神級料理1公斤289元 網暴動讚CP超高：隨便煎都像高級西餐 - 生活 食藥署核准逾87萬劑高端 超過1萬劑疾管署不收 - 生活 三重確診男到花蓮參加40人團宗教活動 4天足跡曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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