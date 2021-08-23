有隔離檢疫民眾投訴林口檢疫所伙食不佳，曾吃到爛掉水果及未煮熟帶血水的雞肉，導致吃壞肚子，檢疫所也禁止家屬送餐或是叫外賣，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有對任何食材不新鮮以及對菜色不滿意的情況，民眾都可以和檢疫所反映，這部分會盡量改善。大致上檢疫所得滿意度都高達90%以上，針對個案會盡快改進。