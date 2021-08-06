咖啡長久以來的既定印象是喝了會亢奮、提神且會導致心悸。但新研究證實，喝咖啡其實不會造成心悸，甚至有紓緩心悸的效果。

過去醫師都會建議有心律不整或心悸的人，不要喝咖啡，因為咖啡因會使交感神經亢奮，使得心臟會不規則跳動，但新研究證實兩者無關。

●咖啡和心悸的關聯度低，甚至能緩解心悸問題？

一項由美國加州大學執行的大型研究發現，咖啡跟心悸其實沒有直接關連性。主要研究者、加州大學醫學系心臟科學部教授馬可斯（Gregory Marcus）指出，因為心悸就不喝咖啡，或是不喝咖啡來減輕心悸症狀是毫無根據的做法，「或許對某些較敏感的人來說，咖啡因是促發因子，但實際調查後發現，比率非常低。」

心臟問題控制得好喝咖啡無妨 但如果有服用兩種藥物建議暫停喝。(示意圖/Shutterstock)

該研究隨機找了38萬6000人參與調查，平均年齡56歲，詢問每天大約會喝幾杯咖啡。此外還研究了受試者的基因 ： CYP1A2 ，或俗稱「咖啡基因」，如果這個基因正常運作，咖啡因的代謝速度就會正常，人體不會因為咖啡因感到不舒服。但如果這個基因突變，咖啡因代謝速度變慢，意味著咖啡因留在體內的時間更久，可能引發不適。

大約4年半後，只有17000人有心悸的問題，排除生活模式和可能造成心悸的疾病後，咖啡因和心悸在統計上沒有顯著關連性，就連以往普遍認知的CYP1A2突變造成心悸問題，在這個研究中也沒發現有特別的關係。這份研究被刊登在《美國醫學會內科醫學期刊 （JAMA Internal Medicine）》中。

研究甚至發現，喝咖啡還能降低3%心悸和心律不整的風險，馬可斯指出，咖啡當中的抗氧化物能保護心血管，整體而言，喝咖啡是利大於弊，有心悸問題的人也不用為此不喝咖啡。

美國威斯康辛州立大學心血管醫學助理教授高博格 （ Zachary Goldberger）指出，是時候打破咖啡會造成心悸的刻板印象，「咖啡不會造成心悸，但是否能預防心悸，這點需要再研究，因為這樣的效果目前看來非常有限。」

●心臟問題控制得好喝咖啡無妨 但如果有服用兩種藥物建議暫停喝

「心悸很多是主觀的感受，例如一個人原本的心跳是每分鐘60下，但某些因素下多跳了10下，他就覺得不舒服，但其實次數都在正常範圍內。」

他也指出，心悸的因素除了心血管因素和甲狀腺問題，最常見的是緊張和焦慮，「或是既定印象就是覺得喝咖啡會導致心悸，但實際上心悸的原因可能不是咖啡。」

但服用氣管擴張劑或是類麻黃素等藥物，服藥期間就建議避免喝咖啡，因為這兩種藥物會興奮交感神經，和咖啡產生交互作用，可能延緩咖啡因代謝、影響藥效，或造成手抖、頭暈等症狀。

如果還是擔憂喝咖啡會造成不適，柳朋馳建議不要喝太多，一天喝250cc～300cc的黑咖啡、咖啡因含量約75~100毫克即可，也可以選擇淺焙或中焙的咖啡豆，含有更多抗氧化物質，或是直接喝低咖啡因或無咖啡因的咖啡。

不加糖的咖啡是健康飲品，但柳朋馳也建議，很多研究指出一天喝2、3杯咖啡能防癌或預防某些疾病，然而咖啡因過多反而有害，對咖啡因比較敏感的人更是如此，因此不要因為有益健康就喝太多。