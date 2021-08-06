台股今早開低走低，盤中一度跌逾百點，但板卡族群早盤在虛擬貨幣比特幣（bitcoin）、以太幣（Ethereum）等價格翻揚帶動下、麗臺(2465)股價率先站上漲停，撼訊(6150)漲逾7個百分點，映泰(2399)及青雲(5386)也都同步走高。撼訊和麗臺上半年獲利靚，撼訊賺逾1個股本，而麗臺也賺了近半個股本。

撼訊第二季營收20.2億元，季增46.52%、年增162.6%，毛利率26.13%，單季稅後盈餘達3.22億元，季增136.94%，EPS為7.1元，為歷史次高紀錄。累計撼訊H1營收達33.98億元，年增152.1%，毛利率23.69%，營益率17.3%，累計稅後盈餘達4.59億元，賺逾1股本，EPS為10.23元。

麗臺第二季單季營收28.57億元，年增167.7%，毛利率23.49%，營益率8.09%，稅後盈餘2億元，EPS達3.74元，創下單季歷史新高。累計麗臺上半年營收達44.96億元，毛利率20.32%，營益率7.19%，稅後盈餘達2.67億元，EPS為4.99元。麗臺今年除了將顯卡業務拓展到AI超級電腦外，也看好未來智慧醫療、醫療風險評估等都將成剛性需求，董事長盧崑山預期，醫療事業基期低，今年可望翻倍成長。麗臺也規畫，旗下的醫療事業未來5年會轉出去成立子公司，麗臺醫療目前在日本發展得相當好，非常具有爆發力。