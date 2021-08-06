臺北市政府日前表示，擬在9月讓萬華阿公店復業，引來各界議論，當地業者則有些不平，萬華飲酒店業協會總幹事潘炳榮就說，大家多次開會，有一個最大共識，就是「其他八大行業復業之後，萬華阿公店才會跟進」，現在八字都沒一撇，不知為何一些人就將矛頭指過來，他們覺得有些無辜。

潘炳榮指出，北市酒店、夜店、酒吧等八大行業都還不能營業，阿公店怎麼可能「率先開跑」？當地業者這一陣子確實都有開會、研究，大家的共識就是八大先開，阿公店才會跟進。

他也表示，未來復業後，阿公店會規定有打過疫苗的人才能進來，包括員工、小姐還有消費的客人，一律都要出示相關證明才能進店，但這都還是在研究的階段。

業者德哥則說，復業消息傳出後，阿公店好像變眾矢之的，但事實並非如此，「怎樣都輪不到我們先開！」他不解為何消息會這樣亂傳，有必要澄清一下。

臺北市副市長蔡炳坤6日表示，擬在9月讓阿公店解封，並會有專人處理，針對色情也會加重處罰，讓阿公店再度成為熱門話題。