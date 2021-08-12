百貨業者疫情趨緩後首辦活動，推出藝文展吸客，包括布袋戲偶展出。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎疫情5月失控，延燒至7月底才降為2級警戒，1家在台南火車站附近的連鎖百貨龍頭8月起逐漸出現消費者，2個多月來首辦藝文展覽試水溫，藉由年輕化的藝展吸引人潮。

台灣8月後疫情趨緩，連日確診數僅有個位數，南部持續零確診，台南市1家在火車站附近的全台連鎖百貨龍頭，率先在13樓舉辦10周年藝展，嘗試藉由藝術展吸引客群。

台南市百貨業在這波疫情中苦撐2個月，有業者苦笑，5月底幾乎唱空城計，2個多月來平均只有1至2成客人。

新光三越中山店課長林香如表示，在疫情艱難的時期，只能推線上銷售的方式攬客，8月之後，台南市疫情相對穩定，火車站商圈已出現年輕人逛街，實際來客數略增，人潮約為去年同期的5成。

業者降級以來首次推出10周年展覽活動，找來7位藝術家展出包括纏花、布袋戲偶、插畫、刺繡、紙漿雕塑等，以家為故事的400件作品。

林香如認為藝文展覽在固定空間，較好控制人流出入，民眾進入百貨公司內仍需掃實聯制、量測體溫，9月的周年慶預定照常舉行。