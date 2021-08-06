電動車市場進入高成長期，銅箔廠金居(8358)逐漸站穩高頻高速等特殊銅箔後，亦評估跨入鋰電池銅箔，金居總經理李思賢表示，長期而言，公司不會缺席鋰電池銅箔，不過鋰電池銅箔產品不同，若要跨入，將以興建新廠生產為主。

全球力推節能減碳，且Tesla電動車熱銷，吸引全球各大車廠積極搶進電動車，電動車市場需求起飛，連帶鋰電池銅箔亦需求暢旺，目前全球電動車滲透率不到5%，市調機構預估至2025年滲透率將達到12%，規模超過7.5兆美元，2030年滲透率更將達30%；2020年全球電動車銷量突破300萬輛關卡，邁入新的里程碑，預期2021年電動車銷量仍將大幅成長45%，鋰電池銅箔在2020下半年供需逐漸平衡，2021年已出現供需吃緊情況。

前幾年因大陸積極補助扶植當地電動車，大陸銅箔廠積極切入鋰電池銅箔，致使鋰電池銅箔成為紅海市場，不過，由於輕薄化是未來主流趨勢，鋰電池銅箔越薄，對電池的能量密度提升作用越大，目前主流趨勢銅箔厚度從8um減少至6um，6u雙光鋰電箔已成動力電池主流，並已開始繼續薄型化往4.5u發展，而生產6um銅箔難度在於銅箔廠技術升級與電池廠工藝配合，使用6um極薄鋰電銅箔製造動力電池，工序中最難克服是塗布與卷繞環節，品質控制重點包括：打褶、斷帶、高溫被氧化、切片易掉粉；在生產6um銅箔過程中，需要具備更高的抗拉伸強度、延伸率、耐熱性、耐腐蝕性等，以解決電池廠使用6um銅箔時出現的打褶、斷帶、高溫被氧化等缺陷，因此電鍍液與添加劑的選擇更為苛刻，鈦晶粒大小均勻性、幾何形狀、晶粒結晶方向、晶粒的晶軸排列一致性、晶粒分布密集及電場能的均勻一致性等，都會影響最終產品的技術、力學、加工及使用等性能，技術門檻提升讓可供應廠商減少，降低市場競爭壓力。

雖然金居近幾年將產品重心放在高頻高速RG系列等特殊銅箔產品，但公司在車聯網及車用電子相關銅箔產品出貨穩定放量，看好電動車是未來趨勢，金居也評估切入鋰電池銅箔市場。

李思賢表示，電動車是趨勢，長期而言，公司不會缺席鋰電池銅箔，且公司將以歐美電動車廠為主攻市場。

由於鋰電池銅箔產品與金居現有銅箔產品不同，被問及是否會考慮併購鋰電池銅箔廠？李思賢表示，銅箔廠無論是配方、規格及製程多少都有一些差異，蓋廠前都會客製化，自身必須很有技術含量，才能看出想收購的廠技術及設備要如何修正、要花多少時間及金錢，我們現在也在提升相關能力，初步規劃若要跨入，將在三廠完成順利量產後，再興建新廠為主。