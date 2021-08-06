群聯(8299)今日舉辦法人說明會，第二季營收、毛利率、每股獲利均刷新歷史新高，累計上半年已經賺逾2個股本。另外，群聯董事會今也通過，將發行國內第一次無擔保公司債(CB)，以為未來幾年的成長動能做準備。

群聯第二季合併營收為159億元、季成長23%，創歷史新高；第二季毛利達到51.6億元，季成長近36%，單季毛利率達到32.46%，均刷新歷史新高，單季稅後淨利及EPS分別達到22.6億元與11.49元。

群聯上半年營收287.9億元，年成長21%，創歷史同期新高，累計上半年毛利也達歷史同期新高的89.6億元，較去年同期成長達37%，累計上半年每股獲利20.05元。

董事長潘健成表示，群聯營收快速成長已經和消費性電子關係不大，群聯第二季來自非消費性電子營收占比已經達70%，第二季消費性電子營收占比26%。

美元走貶環境下，潘健成表示，以群聯第二季單季營收約159億計算，美元值影響營收約1.5%，群聯主要原料多以美元計價及支付，有一定比例可以為美元進貨平衡而減少，減緩受美元波動影響，再加上高毛利產品出貨比重，使群聯第二季單季毛利率較第一季提升至32.46%，創單季新高。群聯第二季單季匯兌損失5700萬元，佔營收比率約0.36%，未來群聯仍將持續推出高毛利產品和保持良好存庫存管理以穩定毛利率。

群聯第二季存貨週轉天數維持在45天、金額151億元，主要是因為需求過於強勁，必須為後續的需求做準備，以目前庫存狀況來說還算是健康。

群聯今董事會通過，將發行國內第一次無擔保公司債(CB)，潘健成表示，主要是因為半導體產能緊張，需要與半導體供應鏈上游廠商密切合作以確保產能，且NAND市場蓬勃發展，群聯需擴大營業規模、增加研發人員，也計畫擴增相對應的研發大樓與土地，儲備成長動能，相信此次發行公司債，對於未來營運是很有幫助的，目前群聯也持續在物色土地，現階段剩有產區已經超過附載，五期也在積極加速建置中。

群聯本次預計發行總張數上限為3.5萬張，每張債券面額為新台幣10萬元，預計發行總面額上限為35億元，依票面金額之100.5%發行，預計發行總金額上限為35億1750萬元，發行期間三年，票面利率為0%，擬採詢價圈購方式辦理公開承銷。

另外，群聯董事會通過上半年盈餘分配案，每股配發現金股10元，預計在2022年第一季發放。