鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)公告2021年半年報，在5G等需求帶動三大業務同步成長下，上半年歸屬母公司稅後淨利67.26億元（人民幣，下同）、年增達33.44％，每股盈餘（EPS）0.34元，優於去年同期0.25元。

工業富聯第二季合併營收976.51億元，雖季減0.74％、仍年增1.09％。毛利率8.11％、營益率4.02％，優於首季7.49％、3.65％及去年同期7.57％、3.7％。歸屬母公司稅後淨利35.38億元，季增達10.97％、年增達11.5％，每股盈餘0.18元。

累計工業富聯上半年合併營收1960.29億元、年增達10.97％。毛利率7.8％、營益率3.84％，優於去年同期7.22％、3.21％。歸屬母公司稅後淨利67.26億元、年增達33.44％，每股盈餘0.34元，優於去年同期0.25元。

觀察工業富聯上半年三大業務營收，通訊及行動網路設備1127.18億元、年增達16.99％，毛利率自9.27％升至9.93％。雲運算業務823.33億元、年增3.52％，其中雲端服務供應商（CSP）營收年增達雙位數。工業互聯網3.71億元、年增達46.69％。

工業富聯表示，憑藉5G+、雲服務及邊緣運算、燈塔工廠解決方案等3大亮點，帶動上半年營收及獲利均見顯著成長。其中，在精密機構件等部分客戶需求強勁及5G相關產品需求帶動下，使通訊及行動網路設備營收強勁成長。

工業富聯指出，上半年5G相關產品業務營收年增達3倍，其中5G室內路由器（FWA）出貨量年增逾5倍。下半年出貨動能維持，並獲得客戶明年新產品訂單。雲運算業務則受惠取得客戶主力機種訂單、CSP業務及邊緣計算帶動新能源車用AI運算單元成長。

產業賦能方面，工業富聯表示，燈塔工廠解決方案已深入新能源車、機械加工、醫療、水泥、衛浴、建築等多產業，為廣汽、中信戴卡、敏實等眾多企業集團提供數位化轉型升級服務。未來將拓展至半導體產業，並結合新能源車產業拓展新業務成長。

研發投入方面，工業富聯加大投資擴產，上半年研發費用共52.33億元、年增達40.80％，主要聚焦投入研發5G、雲與邊緣計算、高精密機構件的輕量化材料等方面。資本支出為28.5億元、年增達47％，主要為滿足客戶訂單需求及為未來產值做準備。

戰略投資方面，工業富聯聚焦先進製造、工業互聯網相關技術、市場及生態布局，攜手淩雲光合資設立的富聯淩雲光5月正式營運，目前正逐步導入各生產廠區，實現機器視覺及AI於未來燈塔工廠落地及內外部場域推廣。上交所已在6月23日受理淩雲光申請掛牌科創板。