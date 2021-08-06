中鋼公司6日召開董事會，通過投資79.961億元，進行「煉焦爐及CDQ建造第3期工程」，未來各階段工程逐步完成後，每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放13.9萬公噸，約為357座大安森林公園每年的碳吸收量。

中鋼6日召開第17屆董事會第15次會議，通過投資79.961億元，進行「煉焦爐及CDQ建造第3期工程」，工期自今年9月1日起至2026年12月31日，計5年4個月；煉焦爐主體建造自2022年12月1日起至114年2月28日，共計2年3個月。

各階段工程逐步完成後，中鋼預估，每年可減少揮發性有機物排放73公噸（約65％）、粒狀物排放41公噸（約56％）及單位能耗214百萬卡／公噸焦炭（約10％）；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放13.9萬公噸，約為357座大安森林公園每年的碳吸收量。

董事會也通過，109年度現金股利除息基準日為今年9月6日，除息交易日為今年8月31日，股票最後過戶日為今年9月1日，停止過戶期間為今年9月2日至9月6日，現金股利發放日為9月17日。