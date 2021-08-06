台南市連續40天加0，但今天有3名外縣市確診者到白河的足跡，台南市長黃偉哲說，盡孝道但千金難買早知道，這3例就是兒子孝順爸媽，從新北市回嘉義探望爸媽，還載媽媽到白河訪親友，結果把病毒傳給爸媽，目前匡列13名接觸者，採檢結果都陰性，相關涉足場域也已完成清消。

黃偉哲重申，外地來的朋友如果沒有做好防範，可能帶給自己家人、親友病毒，他呼籲，各位心意到了就好，記得給爸爸媽媽寄錢或禮物，人不一定在這時回來，「把錢帶給爸爸、媽媽，不要把病毒帶給爸爸、媽媽。」

台南市衛生局今天公布確診者到白河的足跡，新北市30多歲確診男子案15856日前回到嘉義縣，傳染給父母親案15871、15870，7月24日下午1時到4時，兒子與母親開車到白河探訪親友，27日上午10時4分到10時30分父親身體不適，開車到白河區診所就醫，再到白河區藥局領藥，父親在8月3日上午10時到10時30分再次到白河區診所就醫，隨後到藥局領藥。

衛生局表示，目前匡列13名接觸者，採檢結果都為陰性，其中有4名台南親友居家隔離，4名台南親友、2名診所人員、3名藥局人員共9人自我健康監測。