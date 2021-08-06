宏達電(2498)7月營收因疫情減緩VR新品拉貨動能，相較6月下滑逾4成，惟依舊相較去年同期成長逾3成之多，宏達電耕耘VR初步成效已陸續浮現，第二季稅後虧損大幅縮減至5.5億元，比首季大減近一半。

宏達電7月營收3.74億元，月減少43.71%、較去年同期成長31.63%；累計前7月營收28.98億元，年減少2%。

宏達電表示，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將VR虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容，由於防疫期間無法隨意出門逐漸成為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。

宏達電擬實境的應用例如VIVE Sync會議軟體和VIVE Business全方位VR商用解決方案等產品，也帶來如同真實面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，虛擬實境的應用將會更廣、更多元。

宏達電積極耕耘VR成效陸續浮現，第二季毛利率已上升至29.9%，稅後虧損大幅縮減至5.5億元，比首季虧損10.2億元大減近一半，創下2018年第一季以來最佳單季成績，單季歸屬於母公司業主淨損為5.5億元，每股稅後虧損為0.68元。