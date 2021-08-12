中興電工GIS開關等重電事業及統包工程大有斬獲，帶旺第二季及上半年合併營收、獲利及EPS全面改寫同期新高，第二季EPS為0.68元、上半年EPS攀升至1.99元，全面改寫同期新高。

中興電第二季合併營收40.61億元、營業毛利9.15億元，由於鋼材等原物料成本上漲，毛利率從去年同期23.35％降至22.52％，本業獲利4.87億元，稅前淨利4.18億元、本期淨利3.21億元，淨利歸屬母公司3.16億元，EPS由去年同期0.64元增加至0.68元。

中興電上半年合併營收攀升至87.44億元，營業毛利21.71億元，本業獲利12.45億元，稅前淨利11.86億元，本期淨利9.37億元，淨利歸屬母公司9.31億元，EPS從去年同期0.90元倍數增加至1.99元，全面改寫同期歷史新高。

中興電斥資百億元，取得台糖七股土地興建太陽能光電廠標案，第一階段，6月完成181MW太陽能光電廠建置且掛表併聯發電，第二階段原址擴充35MW，預計年底掛表併聯發電，每年電費收入13.5億元，將成為中興電穩定營收及獲利來源。