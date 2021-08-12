晶鑽生醫（6815）公布上半年財報，合併營收為1.5億元，年成長率3.13％，因研發與行銷費用增加，稅後淨損433萬元，每股虧損0.21元。

展望下半年，晶鑽生醫除持續投入新品開發與海外取證相關之臨床試驗外，受惠線雕線材新品上市、自有品牌鑽美肌保養品於開架式通路擴大體驗，產品組合多元效益將逐步顯現，公司對全年營運展望仍抱持樂觀。

晶鑽表示，本土疫情於5、6月份爆發拖累上半年營收成長放緩，隨著疫情降級解封，消費動能逐步回溫，公司7月合併營收已見回升，較6月大幅成長61.6％、較去年同期成長23.2％，配合公司新品上市與擴展銷售通路效應的發酵，下半年營收可望優於上半年。

獲利方面，受到擴大研發投資、擴展新銷售通路以及新品上市拉高廣宣費用的影響，致使今年上半年的營業費用較去年同期大幅成長45％，出現公司成立以來的首度虧損。

總經理謝佳憲表示，擁有厚實的研發實力與善用產品的價值創新，是在競爭激烈醫美市場中脫穎而出的藍海策略，儘管上半年獲利表現不如預期，晶鑽生醫仍將持續專注次世代線雕線材開發並爭取國際市場的肯定與認同，而隨著醫材產品線的多元化與銷售通路的整合效益發酵，可望成為挹注下一波獲利成長的新動能。