47歲張姓男子獨自北上工作多年，今年因疫情關係工廠倒閉，張男找工作處處碰壁，身無分文流落桃園龜山區大坑里石公廟居住，平日僅靠周邊住戶、工廠接濟食物度日，大坑派出所所長于永維到場查問，才發現張苦無盤纏，和大坑里長游輝鐘討論後，昨日兩人自掏腰包合資5000元，讓張男得以返家。

警方表示，詢問後，發現張男想回家卻苦無盤纏，與游輝鐘討論後，昨日兩人自掏腰包合資5000元，張男接獲現金非常激動，終於得以購買車票，踏上返鄉的旅程，返回台東照顧年邁的母親，于永維表示疫情期間，許多公司因此經營不善而倒閉，今天偕同游里長能給予他人滿滿的溫暖，更顯得意義非凡。

警方說，張男住在台東縣卑南鄉，多年前獨自北上在桃園市工作，肺炎疫情的關係工廠倒閉，他因為在北部沒有親友，四處找工作碰碰壁，最後僅有儲蓄用盡身無分文而流落街頭，最後才會到廟內居住遮風避雨，平日靠周邊住戶、工廠接濟食物度日，張男言談中，心繫在台東臥病在床的年邁的母親擔心無人照料，想要返鄉照顧但卻苦無車資。

于也從游輝鐘口中得知女性里民私下反映每次廟宇拜拜看到張男都會害怕，最後于所長偕同游資助張男新台幣5000元，希望可以讓他儘速買車票返回台東照顧年邁的母親。