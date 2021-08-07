中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業，重創勞動市場，弱勢家庭更是首當其衝，據芥菜種會調查，疫情期間有46.9％的認養家庭經濟受到影響，家庭收入減少1／3以上29.3％，17.4％的家庭經濟來源中斷，面臨放無薪假和失業問題。

調查發現，北北基家庭經濟受影響的情況較其他區域顯著，雲林以南案家因疫情影響失業數最高；在認養童照顧與教育方面，疫情對兒童學習的影響則比照顧上的影響來的大，有22.5％的兒童在家停課不停學期間，面臨無電腦、平板或網路等設備可線上學習，以及家中無人力可協助課業的問題。

芥菜種會認養部主任游婷婷表示，不同地區之間，案家與認養童受到疫情影響的狀況雖有差異性存在，但透過數字能了解背後所藏的隱憂。北北基為疫情爆發最嚴峻的地區，經濟影響為最大；南部受助案家的經濟支柱多半從事勞力工作如：臨時工、餐飲業、服務業等現場工作，並無居家工作等其它替代方案，失業數為全台之冠；而在家中或鄰近親友無法支援照顧孩童，在兼顧家計與兒少照顧的情況下，家長偏向為經濟低頭。

如身為單親爸爸的徐先生是芥菜種會的認養服務家庭，家中有三名在學子女，過去都是以臨時工作為主，疫情期間工作機會變少，三個孩子都在家學習，徐先生為了要照顧孩子，工作家庭兩邊拉扯。雖然奮發自製泡菜販賣，但收入依然微薄。自疫情爆發後，收入減少近2／3，雖領到的孩童生活補貼，但繳完房租後，基本的生活開銷仍是入不敷出，於是向芥菜種會的社區合作教會求助，教會也協助申請急難救助金和防疫物資包，及時幫助了徐先生一家。

芥菜種會近年來致力推動社區互助網絡「芥助網」，深耕全國各地偏遠鄉鎮，培力社區共生力量，幫助弱勢家庭脫貧自立；也於疫情升溫之際，以簡訊問候關心捐款者，若因疫情導致生計遭受困難，可聯繫芥菜種會提供幫助；也期盼社會大眾行動支持多元化的社區服務。捐款可洽基督教芥菜種會官網。