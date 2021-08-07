桃園市八德警分局、桃園市愛陪伴親子教育協會6日晚上8點，在「桃園市愛陪伴親子教育協會」臉書粉絲團辦理「三不一要愛自己 拒絕私密我和你」網路直播互動，中間穿插有獎徵答，讓參與民眾相當高興。

警方表示，直播中由女警李萱瑩與愛陪伴親子教育協會熱情媽咪主持人米均，告訴關心孩子的家長及孩子們，如何預防遭人誘拐要求拍攝、傳送私密照，當遇到性勒索時該怎麼處理。

活動最後，愛陪伴親子教育協會也提供回饋單，請大家踴躍上網填寫，除了提供150份精美小禮品外，也會蒐集家長想要再瞭解的問題，籌備下場活動。

八德分局提醒青少年，遇到私密照遭外流、性勒索案件，請不要向任何威脅妥協，也不要因為害怕而將資料刪除，務必將遭受勒索的證據保留下來如訊息、截圖、對話等，趕緊報案避免傷害擴大；家長第一時間即使生氣也請不要批判，不要責怪孩子，好好安撫此時也同樣焦慮害怕的孩子。