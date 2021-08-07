廣州呼吸健康研究院研究院楊子峰近日指出，研究發現，連花清瘟可以對Delta變異株起到抑制效果。早前，中國工程院士鍾南山及其團隊曾表示，連花清瘟能顯著抑制新冠病毒在細胞中的複製，影響病毒形態，發揮抗炎作用。他亦曾在記者會上推薦「連花清瘟膠囊」，強調它能改善患者症狀。

楊子峰指出，通過研究發現，一些大陸去年在抗擊新冠疫情中所用到的中藥都起到了重要作用及值得信賴。其中，連花清瘟會對Delta變異株起到抑制效果，還會對Alpha、Beta以及Delta變異株產生穩定的體外抗病毒作用，而至於體內抗病毒作用如何，正在進一步研究中。

楊子峰說，廣州呼吸健康研究院亦正在推動疫苗的研發與應用，將有效果的藥物與疫苗相互搭配，將實現防治新冠病毒的雙重保護。

此外，有研究表明，在常規治療基礎上聯合應用連花清瘟口服14天可顯著提高新冠肺炎發燒、無力、咳嗽等臨床症狀的改善率，遏制新冠病情惡化。

連花清瘟是2003年SARS時期研發治療流感的創新中藥，於2004年5月上市。廣州呼吸疾病國家重點實驗室等科研院所其後研究證實，連花清瘟對甲型H1N1、H3N2、H5N1、H7N9、H9N2，乙型流感病毒、冠狀病毒、MERS（中東呼吸綜合症）病毒等均具有抑制作用。