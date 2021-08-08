台灣高鐵苗栗路段昨(7日)因大雨影響邊坡落石滑動，造成苗栗至台中區間暫停雙向運轉。經連夜16小時搶通，高鐵在今(8日)凌晨4點45分宣布，苗栗路段入侵偵測告警狀況已排除，「全線已恢復正常運行」。

高鐵「災害告警系統」（DWS）昨天上午8時07分，在苗栗通霄路測得「入侵告警」訊號，高鐵緊急應變中心（EOC）研判，大雨導致邊坡滑落，土石入侵，為避免後續擴大影響營運安全，昨天中午12時起暫停苗栗至台中間的雙向運轉，並展開搶修。經連夜搶通後，稍早已宣布，「全線已恢復正常運行」。